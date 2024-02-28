ولاية ميشيجان تنتفض في وجه بايدن بسبب دعمه للاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ولاية ميشيجان تنتفض في وجه بايدن بسبب دعمه للحكومة الإسرائيلية ضد غزة».

حالة ترقب واستياء تجتاح الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيجان، التي تعتبر آخر وجهة لإعلان أسماء مرشح السباق إلى البيت الأبيض من الحزبين الديموقراطي والجمهوري.

هذا العام، ستلعب ولاية ميجيشان دورا أكثر أهمية، سواء بالانتخابات التمهيدية للحزبين أو الرسمية للرئاسة، خاصة بعد إطلاق العديد من الحملات المناهضة للرئيس بايدن بسبب دعمه للحكومة الإسرائيلية في حربها على غزة.

وقررت مجموعة من الناخبين في ولاية ميشيجان معظمهم من المسلمين والشباب ومن ذوي الأصول العربية التصويت بغير ملتزم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، عوضا عن التصويت للرئيس الحالي جو بايدن احتجاجا على سياسات إدارته الحرب في قطاع غزة.

وقامت مجموعة تحمل اسم «استمع إلى ميشيجان» بإدارة حملة مناهضة للتصويت للرئيس الأمريكي بايدن، مؤكدين أن الولاية ذات الأغلبية المسلمة ترفض التصويت لبايدن أو لمنافسه ترامب بسبب تصريحاته العنصرية ضد العرب والمسلمين.