محلل سياسي: تصريحات بايدن عن هدنة قريبة في غزة تأتي لامتصاص الرأي العام الأمريكي

قال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بادين، حول الأمل في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة قبل الاثنين المقبل، الموافق 4 مارس 2024، بأنها مجرد محاولات منه لامتصاص ما حدث أمس من انتحار طيار بالقوات الجوية الأمريكية، والذي قدم اعترافا قبل الحادث مباشرة يقر فيه باستقالته من الخدمة لأنه لا يريد أن يشارك في الإبادة الجماعية كما كشف عن جرائم الاحتلال في غزة.

وأضاف «الخطيب»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ «بايدن» يرغب في الحصول على تأييد ولاية ميتشجان الأمريكية له، من وراء تلك التصريحات، مشيرا إلى أنَّ أمريكا حفاظاً على ماء وجهها أمام المجتمع الدولي تقدمت بوثيقة لمجلس الأمن تنص على هدنة 42 يوما، فحواها الاتفاق على تبادل للأسرى ومقابل كل محتجز إسرائيلي يتم الإفراج عن 25 فلسطينيا ليشعر أهالي غزة بأن تضحياتهم لم تذهب هباء.

وتابع المحلل السياسي: «بايدن يتلاعب عبر تسريبه بعض المعلومات لإيهام إسرائيل بأنه لا يزال يسيطر على الوضع وبيده كل الحلول، فيما لم تحقق إسرائيل حتى الآن أي انتصار عسكري في غزة، إلا التدمير الشامل للقطاع من بنية تحتية وبشرية لتقتل ما يقرب من 40 ألف إنسان ناهيك عن الجرحى والمفقودين، ونحو 6% من سكان غزة خرجوا من سجلات الأحياء بجانب تدمير 70% من البنية التحتية ومساكن القطاع».