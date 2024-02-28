القبض على عاطل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالعمرانية

ألقت مباحث العمرانية القبض على عاطل يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بالقبض على «توفيق، م» 47 سنة عاطل ومقيم العمرانية، بحوزته 1550 دولارا أمريكيا، 21000 ريال يمنى، وبمواجهته أمام العقيد سامح بدوى مفتش مباحث العمرانية اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بهم في السوق السوداء، وتولت النيابة التحقيق.