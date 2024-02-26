القبض على 4 عناصر إجرامية لاتهامهم بغسل 67 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظتي أسيوط والإسكندرية)؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (67 مليون جنيه تقريبًا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.