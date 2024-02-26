القبض على عاطل بتهمة سرقة بطاريات السيارات في مدينة نصر

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بطاريات السيارات أسفل أحد الكباري بالقاهرة.

جرى تحديد وضبط المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وأقر بأنه وراء ارتكاب العديد من وقائع سرقة البطاريات وتصريف متحصلات السرقة لدى عميله «ميكانيكي، له معلومات جنائية.

جرى ضبط المتهم وبحوزته 3 بطاريات سيارات، وبمواجهته أقر بشرائه المسروقات رغم علمه كونها من وقائع سرقة، وأضاف بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى مماثلة.