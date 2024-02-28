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دراما المتحدة

ضبط 2 كيلو من مخدر الهيروين بحوزة عاطل في بولاق الدكرور

كتب:

جيهان عبد العزيز
08:44 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ألقت مباحث بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته 2  كيلو من مخدر الهيروين بشارع العشرين بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث،  إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور، من القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو من الهيروين المخدر، سلاح أبيض، هاتف محمول، مبلغ مالي، ميزان حساس، خلا تواجده أسفل مسكنه بدراجته البخارية، وتم القبض عليه، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.  

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بقلم جيهان عبد العزيز