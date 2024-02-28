ضبط 2 كيلو من مخدر الهيروين بحوزة عاطل في بولاق الدكرور

ألقت مباحث بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو من مخدر الهيروين بشارع العشرين بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور، من القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو من الهيروين المخدر، سلاح أبيض، هاتف محمول، مبلغ مالي، ميزان حساس، خلا تواجده أسفل مسكنه بدراجته البخارية، وتم القبض عليه، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.