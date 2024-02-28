فطريات سامة تضرب «الاحتلال الإسرائيلي».. مقتل 3 جنود وإصابة 30 فردا

كشفت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 30 بفطريات سامة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونت العبرية.

وأوضحت الهيئة أنه على الرغم من استمرار الحرب منذ 7 أكتوبر، إلا أن الإعلام الإسرائيلي لم يكشف عن إصابه جنوده بالفطريات السامة، إلا بنهاية العام الماضي فقط، مع مقتل أول جندي جراء إصابته بفطريات في قطاع غزة، وحينها أعلن إصابة 10 جرحى آخرين من الجنود بحالات مماثلة.

تفاصيل مقتل أول جندي من جيش الاحتلال جراء الفطريات

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في تقرير لها نشر نهاية العام الماضي، تقاصيل إصابة الجندي، إذ أصيب بجروح في ساحة المعركة طالت جميع أطرافه، وبعد أيام قليلة ظهرت فطريات غريبة على جسمه، ولم يستطع الأطباء التعرف على نوعها أو علاجها، ونقل على إثرها إلى مستشفى «أسوتا» في أسدود جنوبي إسرائيل، ولم يجد الأطباء أي علاج لها ممكن بما في ذلك العلاجات التجريبية من الخارج.

وعلى الرغم من أن المستشفى أتت بمتخصصين لعلاجه، لكنه توفى بهذا الفطر الغامض، ولم يجد جيش الاحتلال علاجا لهذه الفطريات حتى الآن.

أعداد المصابين والقتلى حتى الآن

وتذهب الترجيحات إلى أنه من الممكن أن يكون الفطر نشأ في التربة الملوثة بمياه الصرف الصحي، جراء الدمار الذي أحدث جيش الاحتلال بالبنية التحتية بقطاع غزة، ورغم حصر 30 جنديا فقط مصابين بهذا الفطر الغامض، إلا أن عددا كبيرا من الجنود عادوا من ساحة المعركة مصابين بفطريات والتهابات مختلفة.