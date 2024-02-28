قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب 11 مجزرة في 24 ساعة.. ارتقاء 96 شهيدا في غزة

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة لليوم الـ145 على التوالي، حيث استمر القصف برًا وبحرًا وجوًا خلال ساعات الليل، وارتكب جيش الاحتلال 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيدا و172 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

غارات وقصف مدفعي اسرائيلي لمناطق متفرقة بقطاع غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطنيين، اليوم الأربعاء، في غارات وقصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة، حيث تركزت الغارات على مدينة غزة ومحافظتي رفح وخان يونس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشنت مدفعية الاحتلال غارات على مناطق متفرقة من المدينة، خصوصا للمنطقة الشرقية، بينما قصفت تلك القوات مربعا سكنيّا في حي الأمل بالمدينة، كما شهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، قصف مدفعي واشتباكات مسلحة.

استهداف منزلين في دير البلح

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه نقلت 34 مصابا، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلين مساء أمس في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29878 شهيدا و70215 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي، بخلاف المصابين في حصيلة غير نهائية.