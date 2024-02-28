حدث ليلا.. حريق ضخم في فلسطين ومجاعة في غزة ونجاح جديد لترامب

شهدت ساعات الليل عددًا من الأحداث المهمة، والتي كان أبرزها حدوث حريق ضخم بالأراضي الفلسطينية ونجاح الحماية المدنية في السيطرة عليه.

وأبرز ما حدث ليلًا نرصده لكم كما يلي:

برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة وشيكة في غزة

حذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة وشيكة في غزة، مؤكدًا استعداده لتوسع نطاق عملياته فورًا في غزة إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار.

من جهته أكد راميش راجاسينجهام مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن حدوث مجاعة على نطاق واسع أمر شبه حتمي ما لم يتم اتخاذ إجراء لافتًا إلى أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في قطاع غزة يمثلون ربع السكان أصبحوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

ترامب يخطو نحو انتخابات الرئاسة الأمريكية

واصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطواته تجاه الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلًا عن الحزب الجمهوري، حيث فاز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ميتشجان، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

حريق ضخم في فلسطين

تمكنت قوات الحماية المدنية الفلسطينية من إخماد حريق ضخم شب في أحد المصانع وظلت النيران مشتعلة فيه لمدة 7 ساعات كاملة حتى تمكن 15 فريقا من الدفاع المدني، و 120 رجل إطفاء وانقاذ، و15 مركبة إطفاء وتزويد مياه وسلم هيدروليكي، من السيطرة عليه.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق مصنع رويال في مدينة الخليل بفلسطين، والذي يعتبر من أكبر المصانع الفلسطينية وعصب الاقتصاد الفلسطيني.

حريق هائل في مصنع للأنابيب والبلاستيك في منطقة الخليل بالضفة الغربية



حيث اجتاح حريق كارثي شركة رويال الصناعية التجارية، وهي شركة صناعية فلسطينية تأسست عام 1993.



وتمتد الشركة على مساحة 88,000 متر مربع وتضم أكثر من 25 قسمًا. pic.twitter.com/QsBHjmKAwQ — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) February 27, 2024

استمرار حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في غزة

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة، حيث أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى الأقصى بعد غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوب دير البلح وسط القطاع، واقتحمت قوات إسرائيلية بلدات في جنين والخليل ورام الله وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.