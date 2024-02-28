تهديد مخرج إسرائيلي بالقتل بعد دعمه للفلسطينيين.. دعا لوقف الحرب في غزة

وقف المخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام على المسرح في القاعة الكبيرة أمام الحشد الضخم الذي يصفق له بعد الإعلان عن فوز فيلمه No Other Land بجائزة أفضل فيلم وثائقي في ختام مهرجان برلين العريق، ولكن كلماته أثناء قبول الجائزة لم تمر مرور الكرام على الحضور، إذ قال: «أدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف الاحتلال الإسرائيل للضفة الغربية».

كلمات المخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام لم تعجب المتطرفين الإسرائيليين، وقال بعد ختام مهرجان برلين، إنه تعرض لانتقادات عديدة وصلت إلى تهديدات بالقتل حيث تم وصف كلماته في خطاب قبول الجائزة بأنها معادية للسامية، واضطر إلى إلغاء رحلة عودته إلى إسرائيل، وفقا لتغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «X».

مخرج إسرائيلي يدعم القضية الفلسطينية بفيلم في مهرجان برلين

وأوضخ المخرج الإسرائيلي في تغريدته: «تلقيت تهديدات بالقتل بعد أن وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية والسياسيون الألمان بشكل سخيف خطابي في مهرجان برلين بأنه معادي للسامية، حيث دعوت إلى المساواة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ووقف إطلاق النار وإنهاء الفصل العنصري».

وتابع: «سوء الاستخدام المروع لهذه الكلمة من قبل الألمان، ليس فقط لإسكات المنتقدين الفلسطينيين لإسرائيل، ولكن أيضًا لإسكات الإسرائيليين مثلي الذين يدعمون وقف إطلاق النار الذي سينهي القتل في غزة ويسمح بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين».

فيلم No Other Land يوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ويحمل فيلم No Other Land، توقيع 4 مخرجين فلسطينيين وإسرائيليين هم باسل عدرا، حمدان بلال، وراشيل سزور بجانب يوفال أبراهام ويوثق الفيلم محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة، وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان برلين.