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دراما المتحدة

بين حربي الإبادة والتجويع.. سكان غزة يتضورون جوعا في القطاع (فيديو)

كتب:

هانى حسن
10:09 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
جانب من التقرير

جانب من التقرير

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «بين حربي الإبادة والتجويع.. سكان غزة يتضورون جوعًا في القطاع».

وذكر التقرير: «لحظة الانهيار.. نقطة حذرت منها المنظمات الدولية والأممية طوال الأيام الماضية في حديثها عن الوضع الإنساني داخل غزة».

وأضاف التقرير: «يجد السكان أنفسهم محاصرين بين حربي إبادة وتجويع في آن واحد، منذ ساعات الصباح الباكر حتى غروب الشمس يقف مئات السكان يوميا في غزة في صفوف طويلة، بينما يجوب آخرون الشوارع من أجل الحصول على قطعة خبز صغيرة».

وتابع: «مئات الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفا معيشية صعبة في القطاع اجتمعوا على شاطئ البحر في مدينة غزة، ينتظرون وصول الشاحنات التي تحمل أكياس الدقيق وسط شح الغذاء والمواد الغذائية الأساسية».

واستطرد: «حشود يائسة وجائعة وأشخاص يتضورون جوعا يبحثون بأعين حائرة عن أمل ولو صغير للحصول على القليل من الطعام».

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