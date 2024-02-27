اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نعتز بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء 28 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «أهلاً رمضان».. سلع استهلاكية بأسعار تنافسية

- «السيسى»: نعتز بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومى

- المتحدث العسكرى: مصر و4 دول تنفذ إسقاطاً لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

- مصر تحذر: أى عمل عسكرى فى رفح الفلسطينية سيؤدى لعواقب كارثية

- الحوار الوطني.. يبحث مشكلة الديون وهيكلة الموازنة

الصفحة الثانية

- «أهلاً رمضان».. إتاحة سلعية وتخفيضات سعرية

- الدولة تواجه التضخم بطرح السلع بأسعار تنافسية وتأمين المخزون

- رئيس «شئون الرقابة»: تنفيذ حملات موسعة على الأسواق لمتابعة الأسعار

- «أبوالفضل»: التأكد من تدوين الثمن على المنتجات الغذائية.. ولجنة فنية دائمة لمتابعة الضخ السلعى فى الشوادر والمنافذ

الصفحة الثالثة

- «سند الخير وخير مزارعنا».. مبادرات لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة

- وزير الزراعة: ضخ لحوم ومنتجات غذائية فى المنافذ بجودة عالية.. و«قاسم»: 7126 بين معرض ومنفذ ثابت ومتحرك فى المحافظات.. ورقابة صارمة على التجار

- «الغرف التجارية»: المنافذ تغطى كل ربوع مصر.. وتسيير قوافل وشاحنات متنقلة

- استعدادات المحافظات: 500 معرض لتوفير احتياجات المناطق النائية بخصومات 30%

- برلمانيون: تسهم فى ضبط الأسعار وتوفير المنتجات الغذائية ومواجهة جشع المحتكرين

- غرفة الجيزة: جميع السلع بخصم يتراوح من 20٪ إلى 30% فى المعارض

- «عتابى»: متابعات مستمرة على مدار الساعة للتأكد من التزام المشاركين بنسب الخصم المقررة

الصفحة الرابعة

- عضو مجلس الأمناء: يجب وضع حلول عاجلة للأزمة الراهنة من خلال عدة آليات أهمها زيادة التدفّقات الاستثمارية

- الحوار الوطني.. هيكلة الموازنة العامة للدولة وزيادة الموارد والدين الخارجى محور جلسات اليوم الثانى

- خبراء: تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى السبيل للتغلب على عجز الموازنة

- «نافع»: المناقشات ستُمثل إعادة ضبط المسار.. و«أنيس»: يجب طرح أفكار قابلة للتنفيذ لزيادة إيرادات الدولة والتغلب على مشكلة الدين

- مقرر مساعد لجنة الدين العام: نحتاج خطة اقتصادية قائمة على الرقابة والتنظيم

- د. هبة واصل: تمثيل واسع للحكومة فى الجلسات.. ونناقش كل التوصيات والمقترحات الجديدة

- محمد عبدالجواد يكتب: صفقة رأس الحكمة.. دماء جديدة فى شرايين الاقتصاد

الصفحة الخامسة

- دياب.. «المتلون»

- مليحة.. لأجلك يا بهية المساكن

- مؤلفة العمل: نستهدف جيلاً لا يعرف شيئاً عن الصراع العربى الإسرائيلى

- نقاد: القضية الفلسطينية محورية عند المصريين.. و«دياب» فنان موهوب

- «عبدالرحمن»: الدراما صاحبة تأثير قوى فى تناول الأحداث.. و«حلمى»: أتمناه مسلسلاً يليق بإنتاجنا الدرامى

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: افتراءات حول «رأس الحكمة»!

- د. محمود خليل: «الحسيس» و«البليد»

- جمال حسين: رسالة «بوعزيزى» الأمريكى

- حسين القاضى: رأسُ الحِكمة.. رأسُ الخير

- بلال الدوى يكتب: رسائل مباشرة لطمأنة المستثمرين

- سحر الجعارة تكتب: وقدرت تموت يا محمود!

الصفحة السابعة

- رئيس «تربل إم»: مصر تمتلك مشروعات طاقة خضراء.. وقدمت مزايا تشجيعية للمستثمرين.. وقناة السويس أفضل منصة لتصدير الهيدروجين الأخضر

- المهندس حاتم الرومى: مصر لديها مقومات الإنتاج للهيدروجين الأخضر.. ومن أوائل الدول التى استخدمت الطاقة المتجددة.. والاستزراع السمكى من أجل التسميد يعود بالفائدة العظمى على المزارع.. واستخدام الطاقة المتجددة فى الزراعة يوفر على المزارع الكثير من موارد الطاقة التقليدية

- استشارى زراعة: تراجع إنتاج الزيتون فى العالم جعل الفرصة أمام مصر كبيرة للتوسّع فى التصدير

- وزير الزراعة: الدولة توفر حوافز للشركات العاملة فى مجال إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء

- المهندس صبحى ليلة: الزيتون من أهم المحاصيل الاستراتيجية.. ومورد مهم للعملة الصعبة

- ندوة «بيوسين» حول التأثير الاقتصادى للإصابات الطفيلية على الإنتاج الحيوانى

- استشارى محاصيل حقلية: الدولة تتوسع فى مساحة البنجر سنوياً لزيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة الاستيرادية

الصفحة الثامنة

- «قائدة» لشئون المرضى.. رحلة «ياسمين» للعالمية بدأت بتحليل سكر

- طوارئ فى المصانع والمحلات استعداداً لشهر رمضان.. «طنطا أُم الحلاوة»

- «أوقفوا الحرب على غزة».. صرخة سيدات «الضفة» ضد العدوان

- 70 سنة تجويد.. «أم إبراهيم» ختمت القرآن وعلمته لأبناء قريتها

- الدكتوراه لم تحرم «ندى» من موهبتها: «شنط» مع مرتبة الشرف