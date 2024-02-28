الأعنف منذ 6 سنوات.. أقوى انفجار شمسي في طريقه إلى كوكب الأرض

تشهد الشمس تغيرات هائلة في بنيتها تؤثر على الأرض والكواكب الأخرى في المجرة، ما بدوره يهدد الكوكب بالعديد من المخاطر الخاصة باضطرابات في الأقمار الصناعية وانقطاع الكهرباء وبالتبعية انقطاع الإنترنت حول العالم، فهل يحدث ذلك خلال الأيام المقبلة؟

العواصف الشمسية تهدد الأرض

تتجه بقعة شمسية شديدة النشاط، اكتشفت لأول مرة في 18 فبراير، نحو الأرض بسرعة كبيرة، مما يثير مخاوف من تأثيرات خطيرة على الكوكب، إذ تُعد «AR3590» أكبر بقعة شمسية في عام 2024، وقد تضاعف حجمها تقريبًا منذ اكتشافها، مما يجعلها من أكبر البقع في الدورة الشمسية الحالية، بحسب صحيفة «wionews» وموقع «Spaceweather».

مخاطر العاصفة الجيومغناطيسية

في يومي 21 و22 فبراير، أطلقت «AR3590» ثلاث ومضات شمسية قوية من الفئة «X»، التي تعد من أقوى أنواع الومضات، بما في ذلك واحدة من فئة «X6.3» وهي أقوى انفجار شمسي سُجل خلال الفترة الماضية، وهناك واحدة أخرى في طريقها نحو الأرض، وإذا كانت من الفئة نفسها ستهدد الكوكب بعاصفة جيومغناطيسية شديدة تتسبب في انفجار شمسي ضخم، سيكون الأقوى والأعنف منذ 6 سنوات، وتأثيره كالتالي: