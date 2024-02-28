احذر شرب القهوة مع هذه الأطعمة لعدم الإصابة بالسرطان.. منها الحلويات

كثير من الناس يفضلون شرب القهوة مع بعض الأطعمة في أثناء الفطار أو الغداء، لكن لا يعرفون أن تلك العادة تسبب مشكلات صحية، ربما تصل خطورتها إلى حد الإصابة بالسرطان بحسب الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، مرجعًا ذلك إلى تفاعلها مع الجسم؛ وهو ما حذر منه مقدمًا بعض النصائح لمحبي هذه العادة الخاطئة.

احذر شرب القهوة مع هذه الأطعمة

وقال «صلاح الدين» في حديثه لـ«الوطن»، إنّ هناك أطعمة يجب الحذر من تناولها مع القهوة حتى لا تصيب بأمراض خطيرة، وأضاف: «في مأكولات إذا تناولها الشخص مع القهوة تتفاعل مع الجسم وتعمل على تكسير الحديد وتؤثر على الصحة، ويتطور الأمر إلى الإصابة بالسرطان لأنها تنتج تفاعلات ضارة لا يتحملها الجسم».

وحذر استشاري التغذية العلاجية، من تناول عدد من الأطعمة مع القهوة، التي تتمثل في التالي:

- الحلويات ذات السكريات العالية، لأن تناول القهوة معها يعمل على اضطرابات القلب وتدمير وظائف الكلى وحموضة المعدة.

- تناول المأكولات الحمضية يعمل على انسداد القناة الصفراوية، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

- تناول القهوة الساخنة مع الخضراوات من الجرجير أو البروكلي أو الكرنب، يعمل على تكسير الحديد.

ووفقًا لـ«صلاح الدين»، تتمثل الخطورة في أن هذه المأكولات تتفاعل مع جزيئات القهوة وتعمل على ارتفاع ضغط الدم وتؤثر على الجهاز الهضمي: «الإكثار من تناول الكافيين في العادة يؤثر على الصحة، فما بالك بتناولها مع الأطعمة السالف ذكرها مما يدمر المعدة بصورة كبيرة».

ما هو الوقت المناسب لشرب القهوة؟

وعن توقيت احتساء القهوة فيكون بعد وجبة الإفطار أو الغداء، أو عقب مرور نص ساعة على الأقل، ونوه صلاح الدين إلى أن «أثناء الأكل يحاول الجسم الهضم، لذا فدخول عنصر القهوة فجأة يصدمه، وحتى لا تتأثر مستويات الكورتيزول في الجسم، يمكن شرب القهوة في وقت العصر، أو في أوقات بعيدة عن الأطعمة».