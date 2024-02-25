«التموين» تزف بشرى لعشاق القهوة بشأن انخفاض أسعار البن

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ إجراءات عدة من شأنها ضبط أسعار البن والسيطرة والرقابة على محاولات غش البن التي اشتكى منها الكثيرين مؤخرا، بعد كثرة الشكاوى من ارتفاع سعر البن في الأسواق، معلنة عن بشرى سارة بشأن موعد انخفاض أسعار البن.

انخفاض أسعار البن

من جاتنبه، قال الخبير التمويني عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ المادة الخام لمشروب القهوة، يتم إستيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، موضحا أنّ ارتفاع سعر الدولار كان هو المؤثر الرئيسي على ارتفاع أسعار البن التي يتم استيرادها.

وأكد أنّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد انخفاضًا كبيرًا في أسعار «البن»، تزامنًا مع هبوط الدولار خلال اليومين الماضيين، بعد الخطوة الايجابية التي اتخذتها الدولة المصرية بشأن إتمام اتفاقية الصفقة الاستثمارية الكبرى بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة والذي يدر 35 مليار دولار للدولة المصرية.

وأكد عبد المنعم خليل، لـ«الوطن»، أنّ التجار ستقوم بتخفيض السعر كما شهدنا انخفاض أسعار الحديد وانخفاض سعر الزيت وكل المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة يتم انخفاضها تدريجيا مع هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه، وتزامنا مع توافر السلعة وكثرة المعروض منها بالاسواق، مؤكدًا أن الوزارة تكثف جهودها لمراقبة أسعار السلع في السوق من بينها البن.

وأشار إلى أنّه في حالة تحجج التجار بأنّهم اشتروا بأسعار ما قبل انخفاض سعر الدولار، سيتم مراجعة الفواتير من قبل الحملات التفتيشية التي تشنها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط المخالفين، ونوه بأنّ سرعة بيع البضائع الآن هو فرصة للتجار لأن الأسعار ستنخفض بشكل حاد، خلال الفترة المقبلة، قائلا: «سرعة البيع حل أمثل أمام التجار، بسبب هبوط السعر بالتدريج، وأؤكد أنّ أسعار البن بشكل ملحوظ».

كيفية التفرقة بين البن الأصلي والمغشوش

وأوضح الخبير التمويني، أنّه لا يمكن كشف البن المغشوش وتمييزه بالعين المجردة، موضحا أن الحملات الرقابية تقوم بسحب عينات دورية وعشوائية من البن، ويتم تحليلها بمعامل وزارة الصحة، ليتم الكشف إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو غير مطابقة، وإذا كانت غير مطابقة للمواصفات يتم فوراً اتخاذ إجراءات قانونية تجاه صاحب العمل ومصادرة الكمية وإعدامها.

حملات رقابية

وقال إنّه فيما يتعلق بمطاحن البن فيتم الرقابة ومتابعة الاسواق لمعرفة مصدر المنتجات المعروضه، ويتم التشديد على الرقابة أنّه في حالة كشف مصادر غير حاصلة على رخصة وبطاقة ضريبية أو معتمدة لمزاولة ذلك النشاط، يتم غلقها وإعدام كل الكميات المتواجده فيها لأنها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن الرقابة على الأوزان للعبوات المختلفة من البن المعروضة بالسوق، ومتابعة فواتير البائعين، والتي لا بد أن يدون عليها سعر المصنع وسعر المستهلك ومقارنتها بسعر البيع للمستهلك.