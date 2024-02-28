جامعة طنطا تعلن تجديد شهادتي الأيزو لكلية الطب

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن تجديد رخصة شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» لكلية الطب بجامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم إدارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

تحسين جودة الأداء

وأكد رئيس الجامعة أن حصول كلية الطب على تجديد شهادتي الأيزو بعد انتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة من زياراته للكلية، يعكس مدى تحسين جودة الأداء الإداري بالكلية، وتطبيق واستيفاء كافة المعايير الدولية، دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

وفد الشركة يزور الجامعة

ضم الوفد المشكل من الشركة العربية للاستشارات الهندسية QME الدكتورة منال درويش كبيرة مراجعي ورئيس اللجنة والدكتورة منى الزناتي، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشبينى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة هناء العفيفى عضو فريق مركز ضمان الجودة بالجامعة، دينا زيادة مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتورة نهال المشد، والدكتور محمد حسن، والدكتورة إسلام الهوارى، والدكتورة ياسمين الحارتى، أعضاء فريق الجودة بالكلية، و أيمن الغمرى أمين الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومديرى الوحدات بالكلية.