غزة الفيصل في الانتخابات التمهيدية الأمريكية.. ما موقف ترامب وبايدن؟

ينتظر كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشح الرئاسي دونالد ترامب معركة ضارية في الطريق نحو كرسي زعامة البيت الأبيض بدأت بإجراء الانتخابات التمهيدية لحزبيهما، ورغم أن كلا منهما تخطى الانتخابات في ميشيجان فإن التصويت بـ«غير ملتزم» يقلق المرشحين، إذ علق الكثير من المنتمين لحزبيهما موقفه نحو كل منهما لحين وضوح الرؤية التي ينظر كل منهما بها للقضية الفلسطينية والحرب في غزة، بعد ارتفاع الأصوات المعارضة للعدوان الإسرائيلي والمطالبة بوقف إطلاق النار ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية لدولة الاحتلال.

وحقق بايدن وترامب نتائج مرتفعة في الانتخابات التمهيدية لحزبيهما في ولاية ميشيجان، إذ حصد بايدن نحو 80% من أصوات الديمقراطيين حتى الآن في حين صوّت نحو 15% لصالح «غير ملتزم»، بينما حصد ترامب نحو 69% من أصوات الجمهوريين حتى الآن وفقا لنيويورك تايمز، فيما ظلت نسبة الـ15% غير ملتزم فصيلا في مؤشر نتائج الانتخابات النهائية على الأرض إذ انها تؤكد رفض 15% من الجمهوريين لسياسات بايدن في غزة.

موقف ترامب وبايدن في الانتخابات التمهيدية

ورغم تحقيق نسب مرتفعة لترامب وبايدن في الانتخابات التمهيدية، فإن الشعب الأمريكي وجه رسالة تنطوى على توبيخ من الأمريكيين العرب، وفقا لوسائل إعلام أمريكية عدة، احتجاجا على موقفه من الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، إذ أن 16% من الديمقراطيين الذين صوتوا بـ«غير ملتزم» كانوا يفعلون ذلك في إطار حملة لإقناع الرئيس بالتراجع عن دعمه لإسرائيل، خاصةً أن الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين لم تتجاوز نسبة «غير ملتزم» 2%، بينما بلغت 11% في المرة الأخيرة التي سعى فيها رئيس ديمقراطي في الحكم إلى إعادة انتخابه، حين فاز باراك أوباما عام 2012.

ورغم اقتراب بايدن لخوض السباق الرئاسي في نوفمبر المقبل وفوزه بالانتخابات التميدة في ميشتيجان، فإن نسبة تصويت «غير ملزم» داخل حزبه مؤشر خطر على التصويت في الانتخابات النهائية ما يجعل موقفه من غزة فاصلا في شعبيته بين الأمريكيين.

وتضم ولاية ميشيجان الأمريكية أكبر نسبة سكان من أصل شرق أوسطي أو شمال إفريقي في البلاد.

النائبة الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونجرس: فخورة بتصويتي غير ملتزم

وكانت النائبة رشيدة طليب، الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونجرس قالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها شعرت بالفخر حين صوتت بأنها غير ملتزمة، مشيرة إلى أن 74% من الديمقراطيين في ميشيجان يدعمون وقف إطلاق النار في غزة، بينما بايدن لا ينصت لهم، وبالتالي كان عليهم استخدام الديمقراطية لقول: استمع إلى ميشيجان.

رئيس بلدية ضاحية ديربورن: تصويتنا بغير ملزم يؤكد أن قرار بايدن تجاه غزة غير مقبول

فيما قال عبد الله حمود، رئيس بلدية ضاحية ديربورن في ديترويت بمتشجان، في تصريحات صحفية سابقة إن التصويت في الانتخابات التمهيدية يتعلق «بمحاسبة الرئيس بايدن على أفعاله»، وأن الإدلاء بصوتهم بأنهم «غير ملتزمين»، يؤكد أن قراره بشأن فلسطين غير مقبول، وأن المساعدات العسكرية التي لا تتوقف غير مقبولة وفقا لتصريحاته على «إنستجرام».