«القاهرة الإخبارية»: اشتعال السباق بين بايدن وترامب في الولايات الجنوبية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أزمة الحدود تشعل السباق الرئاسي في أمريكا بين بايدن وترامب».

أزمة الحدود الأمريكية واحدة من أكبر الأزمات الداخلية التي لم تنجح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل معها حتى الآن، ما جعلها إحدى قضايا الرأي العام التي تحدد توجهات الناخبين في اختيار رئيسهم القادم.

«بايدن» قرر القيام بزيارة نادرة إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة يوم الخميس المقبل، وهو اليوم نفسه الذي يخطط فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لزيارة مماثلة، حيث يهدف الطرفان إلى مناقشة أزمة الهجرة.

السكرتيرة الصحفية لبايدن قالت إن رئيس البلاد سيزور إحدى مدن ولاية تكساس للقاء دوريات الحدود ومسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين المحليين، بسبب تفاقم أزمة الهجرة من الحدود الجنوبية في ثاني رحلات الرئيس الأمريكي الحالي إلى الحدود طوال فترة رئاسته.

من جانبه، قرر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 دونالد ترامب منذ أيام القيام برحلة حدودية إلى مدينة في ولاية تكساس، حيث تبعد هذه المدينة عن المنطقة التي سيزورها ترامب بنحو 325 ميلا يوم الخميس المقبل أيضا.