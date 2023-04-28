انتخابات أمريكا عام 2024.. منافسة جديدة مرتقبة بين ترامب وبايدن

لا يزال غير واضح ما إذا كان العالم سيشهد إعادة مباراة بين ترامب وبايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، حيث أعلن الرجلان رسميا ترشحهما في انتخابات أمريكا.

ترامب يواجه انتقادات حادة

ويواجه ترامب انتقادات حادة بسبب التحقيقات الجنائية المتعلقة بدوره في اقتحام الكونجرس في يناير 2021، بالإضافة إلى الدعاوى الأخرى التي تواجهه أمام القضاء، وبالنسبة لبايدن البالغ من العمر 80 عامًا، تثير سنه الكثير من الجدل حول قدرته على الاستمرار في المنصب، ولكن هذا لم يمنع الاثنين من التنافس في انتخابات أمريكا وعلى المنصب الرئاسي مرة أخرى.

وبالإضافة إلى التحقيقات الجنائية والأزمات القضائية، قد تواجه حملة إعادة انتخاب ترامب وبايدن تحديات أخرى خلال الـ18 شهرًا المقبلة، حيث أظهر استطلاع للرأي أن نسبة 5% فقط من الأمريكيين يرغبون في ترشح كل من الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب مرة أخرى في انتخابات أمريكا.

ترامب يتعهد بتحقيق النصر على بايدن في انتخابات أمريكا

وفي إطار حملته الانتخابية، تعهد دونالد ترامب بتحقيق النصر على الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحذر من خطر انزلاق الولايات المتحدة إلى حالة من الفوضى إذا لم يتم انتخابه.

وخلال خطابه أمام حشد من حوالي 1500 مناصر، أكد دونالد ترامب أن الاختيار في الانتخابات الرئاسية المقبلة يتعلق بين القوة والضعف، النجاح والفشل، الأمان والفوضى، السلام والحرب، والازدهار والكارثة.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تعيش حاليًا في كارثة، وأنه سيتم سحق جو بايدن في صندوق الاقتراع عندما يتم التصويت في الخامس من نوفمبر 2024، مشددًا على أنه سيستمر في العمل لاستكمال ما لم يتم الانتهاء منه.

واستهزأ ترامب ببايدن وقلد تصرفاته على المنصة خلال خطابه وهو يظهر مشوشًا وغير قادر على معرفة طريقة النزول من المنصة بعد انتهاء الكلمة.

بايدن ينتقد ترامب

ومن جانبه، انتقد بايدن ترامب بشدة باعتباره تهديدًا للديمقراطية بسبب محاولاته لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 وتكراره لمزاعم كاذبة بشأن تزوير الانتخابات، ورد ترامب على هذه الاتهامات بالقول إن بايدن هو الذي يشكل التهديد للديمقراطية، لأنه غير كفء بشكل فادح ولا يعرف ماذا يجب عليه فعله، وهو لا يملك فكرة عما يفعله في الأساس.

وزعم ترامب أنه ترك اقتصاداً مزدهراً لبايدن، وأنه لم يحافظ عليه بعد توليه المنصب، وقال ترامب إن بايدن دمر الاقتصاد على الفور بعد توليه المنصب، وأنه يستحق الفضل في انخفاض أسعار الوقود ودعم الحروب التجارية المختلفة التي قادتها إدارة ترامب.

ويواجه ترامب حاليًا محاكمة في نيويورك بتهمة اغتصاب الصحفية والكاتبة جين كارول في منتصف التسعينيات، حيث اتهمته بإغرائها لدخول غرفة قياس في متجر بيرجدورف جودمان في نيويورك، ورغم نفي محاميه لهذه التهمة، فإنه ما زال يواجه احتمالية توجيه اتهامات إليه من قبل وزارة العدل ومدعين عامين في ولاية جورجيا في قضايا تتعلق بمحاولته الإطاحة بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 واحتفاظه بوثائق حكومية.

ويظل ترامب متقدمًا بشكل مستمر في استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، حيث يتفوق على منافسيه الأقرباء بفارق كبير، ومن بين هؤلاء المنافسين، يأتي رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، الذي وصفه ترامب في خطابه في نيوهامبشير بأنه «يتحطم ويحترق».

بايدن يعرب عن شعوره بالحالة الجيدة

وعلى جانب آخر، حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من خطر ترامب، الرئيس السابق ومنافسه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، على الديمقراطية الأمريكية، وأشار بايدن إلى وجود قلق كبير بشأن قدرة الولايات المتحدة على القيادة العالمية، ودعا إلى تأمين الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلاد لفترة طويلة، وأكد بايدن أنه فحص صحته جيدًا عندما قرر الترشح مجددًا في عام 2024، وأعرب عن شعوره بالحالة الجيدة.