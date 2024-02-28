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دراما المتحدة

شيكو يظهر مع فتاتين من ذوي الهمم باحتفالية قادرون باختلاف: أحلى بنتين في مصر

كتب:

منتصر سليمان
10:38 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
شيكو بصحبة فتاتين من ذوي الهمم

شيكو بصحبة فتاتين من ذوي الهمم

شارك الفنان شيكو بصحبة فتاتين من ذوي الهمم «ريماس وإنجي»، باحتفالية «قادرون باختلاف»، التي يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الفنان شيكو: «جايبلكم أحلى بنتين في مصر، إنجي وريماس».

وقالت الطفلة ريماس من ذوي الهمم: «أنا ريماس، عندى 9 سنيين، من الناجين من الحروق، بطلة سباحة ومعايا ميداليات كتيرة».

وقالت إنجى محمد، من ذوي الهمم: «أنا إنجي محمد، عندي 21 سنة، بدرس في كلية الألسن جامعة المنيا، قسم اللغة الإيطالية».

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