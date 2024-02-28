شيكو يظهر مع فتاتين من ذوي الهمم باحتفالية قادرون باختلاف: أحلى بنتين في مصر

شارك الفنان شيكو بصحبة فتاتين من ذوي الهمم «ريماس وإنجي»، باحتفالية «قادرون باختلاف»، التي يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الفنان شيكو: «جايبلكم أحلى بنتين في مصر، إنجي وريماس».

وقالت الطفلة ريماس من ذوي الهمم: «أنا ريماس، عندى 9 سنيين، من الناجين من الحروق، بطلة سباحة ومعايا ميداليات كتيرة».

وقالت إنجى محمد، من ذوي الهمم: «أنا إنجي محمد، عندي 21 سنة، بدرس في كلية الألسن جامعة المنيا، قسم اللغة الإيطالية».