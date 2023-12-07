وصول يحيى الفخراني و«شيكو» وشيري عادل إلى عزاء ناهد فريد شوقي

وصل منذ قليل، الفنان يحيى الفخراني، إلى مسجد الشرطة؛ لتقديم واجب العزاء في المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، المقام حاليًا في قاعة الوهاب بالشيخ زايد.

عزاء الفنانة ناهد فريد شوقي

وحرص الفنان «شيكو» على حضور عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي، إلى جانب الفنانة شيري عادل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكذلك الفنان محمد رياض، رانيا محمود ياسين، لبلبة، صابرين، فيفي عبده، هشام ماجد، شهيرة، دنيا سمير غانم، وآخرين.

وحرص العديد من نجوم الفن، على مواساة الفنانة ناهد السباعي، في فقدانها لوالدتها ناهد فريد شوقي، التي كانت قريبة لها ومتعلقة بها بشكل كبير.

يعيش الوسط الفني حالة من الحزن، بعد رحيل المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، التي سبقها وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وطارق عبد العزيز، الذين صدموا محبيهم برحيلهم.