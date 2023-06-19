3 آلاف جنيه حصيلة إيرادات «ابن الحج أحمد» للفنان شيكو خلال 24 ساعة

تتواصل حالة المنافسة القوية بين الأفلام التي شهدتها مع انطلاق موسم أفلام عيد الفطر، ومن ضمنها فيلم ابن الحاج أحمد للفنان شيكو.

إيرادات فيلم شيكو أمس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إيرادات الفيلم وصلت إلى 3 آلاف و717 جنيهًا، أمس الأحد، ومن المقرر سحبه قبل بدء موسم عيد الأضحي المبارك.

العمل الأول لـ شيكو دون هشام ماجد

يعتبر فيلم «ابن الحج أحمد» الفيلم السينمائي الأول الذي ينافس به الفنان شيكو بدون هشام ماجد، يدور فيلم ابن الحاج أحمد حول شلة صبي البقال الذي يتورط في مشاكل مع عصابات مسلحة، ويدخل معهم في معارك ومواجهات طاحنة تدور في إطار كوميدي.

أبطال فيلم ابن الحج أحمد

يشارك في بطولة ابن الحاج أحمد، كل من سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب وصبري فواز ومحمد لطفي وعايدة رياض، والفيلم من تأليف أحمد محي ومحمد محمدي، عن فكرة عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن وشركة سينرجي فيلم، ويقوم بالحملة التسويقية للفيلم شركة MAD Solutions.