بكاء ورسالة.. كيف تحول ارتباك رنا رئيس في «قادرون باختلاف» إلى لفتة طيبة؟

خلال تقديمها لإحدى فقرات احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، توترت الفنانة رنا رئيس، ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يتدخل بابتسامة قائلًا: «خلي رقية تساعدك»، في إشارة إلى الطفلة رقية من ذوي الهمم والتي جلست بجوار «رنا»، لتساعد الطفلة بالفعل الفنانة بشكل مبهر خلال تحدثها عن أهل فلسطين.

الفنانة استكملت فقرتها سريعًا بعدما دخلت في نوبة بكاء، إذ قالت للرئيس السيسي «حضرتك ليك هيبة»، ليردّ رئيس الجمهورية «ربنا يوفقكم.. كملي كلامك»، ممازحًا الطفلة «رقية» قائلًا: «إزيك يا رقية، أنا سعيد إنّي بشوفك، مش تساعدي الفنانة؟».

احتفالية «قادرون باختلاف»

وشهدت اللحظات الأولى من احتفالية «قادرون باختلاف» عددًا من الفقرات بدأت بالقرآن الكريم، إضافة إلى تحدث أطفال قادرون باختلاف، فضلًا عن عرض فيلم تسجيلي عن المصابين من أهالي غزة الذين جرى علاجهم في مصر وخاصة الذين فقدوا أجزاءا من أجسادهم والذين عبروا عن شكرهم لمصر والرئيس السيسي: «مصر وغزة شعب واحد، ونفسنا نرجع لبلادنا ونعمرها تاني، وبنقول للرئيس السيسي شكرا لإنك أب لكل الفلسطينين».

حضور احتفالية «قادرون باختلاف»

ويشهد احتفالية «قادرون باختلاف» العديد من كبار المسؤولين في الدولة وتقدم الاحتفالية الإعلامية هبة الأباصيري، فضلًا عن حضور الكثير من الفنانين، بجانب أهالي أطفال «قادرون باختلاف»، وبعض أهالي المصابين الفلسطينيين.