الرئيس السيسي لطفل فلسطيني: «الدنيا لسّا قدامك وهتشوف كتير حلو»

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطفل الفلسطيني عبدالله الكُحيل، المصاب في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: «أهلا بيك يا عبدالله، أنت وكل اللي اتصاب وكل اللي اتأذى، الشهداء عند ربنا، لكن أنت لسّا صغير، والدنيا لسّا قدامك وهتشوف كتير حلو، ودايما في حياة الناس والشعوب فترات صعبة».

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة: «لو الناس صبرت واستحملت واشتغلت واجتهدت اعتمدت على الله وصدقت إن ربنا قادر على النصر والدعم، وربنا قادر يعمل المستحيل كله».