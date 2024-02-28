رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الرئيس السيسي لطفل فلسطيني: «الدنيا لسّا قدامك وهتشوف كتير حلو»

كتب:

نرمين عفيفي
11:00 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطفل الفلسطيني عبدالله الكُحيل، المصاب في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: «أهلا بيك يا عبدالله، أنت وكل اللي اتصاب وكل اللي اتأذى، الشهداء عند ربنا، لكن أنت لسّا صغير، والدنيا لسّا قدامك وهتشوف كتير حلو، ودايما في حياة الناس والشعوب فترات صعبة».

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة: «لو الناس صبرت واستحملت واشتغلت واجتهدت اعتمدت على الله وصدقت إن ربنا قادر على النصر والدعم، وربنا قادر يعمل المستحيل كله».

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يشهد احتفالية «قادرون باختلاف» (بث مباشر)

الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن «قادرون باختلاف»

رنا رئيس تبكي في «قادرون باختلاف».. والسيسي يمازح طفلة من ذوي الهمم: ساعدي الفنانة

السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة في دعم ذوي الإعاقة (فيديو)

السيسي لشباب وفتيات «قادرون باختلاف»: اليوم بتاعكم جميل أوي وبنعيش عليه طوال السنة
بقلم نرمين عفيفي