«مين قال إني شخص ضعيف».. طفلة تلقي قصيدة مؤثرة خلال احتفالية «قادرون باختلاف»

ألقت الطفلة روضة وليد، البالغة من العر 9 سنوات، قصيدة شعر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحضور في فعالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة.

وقالت الطفلة روضة، الطالبة في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة نجيب محفوظ، إنّ جدّتها كانت تحدثها دائما عن جدعنة الشعب المصري، وتقول لها دائما إنّ «المصريين رجالة وستات جدعان لهم معدن مش موجود، أغلى من الذهب وأقيّم من الماس».

وجاءت قصيدة الطفلة روضة كما يلي.

صباح الفل على بلدي وعلى العالم وكل مكان.. أعرفكم بنفسي وأقول لحضراتكم أنا إنسان

يجوز عندي اختلاف لكن مين قال إني شخص ضعيف؟.. ما دام عايش فليّا كيان

آه مختلف بس اختلافي في العيون مش في الحياة، مولود بقدرة ربنا اللي خلقني إنسان

أنا عندي قلب جميل أوي وعندي حلم كبير أوي، ومعايا ربنا سند كبير أوي، ويا بخت من ربه معاه

المستحيل، مش مستحيل، المستحيل ممكن يكون بس انتوا شوفوا بقلبكم

ومتحكموش حكم العيون علشان أنا ميهمنيش، غير بس أكبر وأعيش

وكل واحد شافني عاجز إنكم لا تعلمون.. أصل الحياة دي اختبار من ربنا عشان هدف وأنا هنا بأسعى عشان أجيب الامتياز في الامتحان

صدقوا إن الجمال مش في المظاهر، الجمال جوه الكيان

محدش عمره اختار شكله من برا، خلقنا ربنا بإيديه سوانا

لكن إحنا اللي بنقرر جمال القلب جوانا.. فلو عاوزين تحاسبونا.. حاسبونا.. حاسبونا على قلوبنا

يا ريت تشوفوني زي أمي يا ريت كل البشر هي، أنا بشكرها من قلبي