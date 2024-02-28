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دراما المتحدة

بكاء والدة الطفل عبدالله كحيل في احتفالية «قادرون باختلاف»: «نفسنا نعمر غزة»

كتب:

سمر عبد الرحمن
10:56 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
الطفل عبدالله كحيل

الطفل عبدالله كحيل

ظهرت صابرين محمد والدة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الذي استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاجه في معهد ناصر، في احتفالية «قادرون باختلاف»، وهي تجلس بالقرب من الرئيس وتبكي بكاءا شديدا وذلك بعد علاج ابنها وظهوره وتحدثه على المنصة أمام «السيسي»، وبخاصة حينما تحدث عن أهل غزة قائلا: «نفسي أرجع غزة»، كما وجه الشكر لرئيس مصر بعد استجابته لعلاجه.

والدة الطفل عبدالله كحيل 

وظهرت والدة عبدالله كحيل، وهي تبكي وسط تصفيق الحضور ورددت «نفسي أرجع غزة ونعمرها»، وبخاصة عقب عرض أغنية لأهل فلسطين ومصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنجلها عبدالله، إذ احتضنه بعدما طلب منه الطفل أن يصافحه: «نفسي احضن الرئيس السيسي»، وهو ما استجاب له رئيس الجمهورية على الفور، قائلا: «أهلا بيك يا عبدالله وكل إخوانا الفلسطينين، واعرف إن ربنا قادر على كل شيء وإن شاء الله كله هيكون بخير».

وشهدت اللحظات الأولى من احتفالية «قادرون باختلاف»، عددا من الفقرات من بينها البدء بالقرآن الكريم، إضافة إلى تحدث أطفال قادرون باختلاف، فضلا عن عرض فيلم تسجيلي عن المصابين من أهالي غزة الذين جرى علاجهم في مصر.

احتفالية «قادرون باختلاف»

ويشارك في الاحتفالية أهالي ذوي الهمم فضلا عن أهالي بعض مصابي غزة الذين يجرى علاجهم في مستشفيات مصر المختلفة.

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بقلم سمر عبد الرحمن