رغم رحيلها.. رجاء الجداوي حاضرة في احتفالية «قادرون باختلاف»

رغم رحيلها، كانت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي حاضرة، في النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستعرض النماذج الملهمة من ذوي القدرات الخاصة.

رجاء الجداوي التي توفيت عام 2020، هي صاحبة «البرومو» الافتتاحي لاحتفالية قادرون باختلاف منذ نسختها الأولى، لتواصل تسجيل حضورها في الاحتفالية الخاصة بذوي الهمم، ولكن بصوتها فقط.

رجاء الجداوي حاضرة في احتفالية قادرون باختلاف رغم رحيلها

«عايزة أقولهم إن فخامتك بتحبهم أوي، ومصر كلها بتحبهم أوي، القدرات ساعات بتبقى مختلفة، عايزين كلنا نقف جنبهم كلنا نحتويهم، ونقول كلنا مع بعض قادرون ولكن باختلاف»، هكذا كانت الكلمة الافتتاحية التي تم إذاعتها للفنانة الراحلة رجاء الجداوي في بداية احتفالية النسخة الحالية من قادرون باختلاف.

كلمة الراحلة رجاء الجداوي في احتفالية قادرون باختلاف

كلمة رجاء الجداوي سُجلت بخاصية «فويس أوفر»، من خلال فيلم تسجيلي على مدار السنوات السابقة، إلا أن الكلمة نفسها كانت عام 2018، ليتم إذاعة جزء منها اليوم خلال الاحتفالية.

وتحظى الاحتفالية باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن وزارة الشباب والرياضة، حيث تشهد مشاركة المتميزون والمبدعون من أبناء مصر من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وبحضور أسرهم لتسلط الضوء على قصصهم الملهمة.