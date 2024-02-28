رنا رئيس أمام السيسي: فخورة بمشاركتي في احتفالية «قادرون باختلاف»

شاركت الفنانة رنا رئيس، في احتفالية «قادرون باختلاف»، في نسختها الخامسة، وقدمت إحدى بنات مصر من ذوي الهمم، وتوجهت بالتحية للرئيس السيسي والحضور، قائلة: «أنا فنانة مصرية وافتخر، ومبسوطة بتواجدي معكم في حدث مهم مثل هذا ومصر كلها تنتظره».

وقدمت الفنانة رنا رئيس، الطفلة رقية محمود عبدالله، صاحبة الـ 10 سنوات في الصف الرابع الابتدائي.

وقالت: «في ناس يأتون للدنيا قادرون باختلاف لحكمة يعلمها الله، ولكنهم بين يوم وليلة بيقدروا يصيروا قادرون باختلاف ومثل أخوتنا في غزة والمحنة التي يعيشونها، في لحظة بين ليل ونهار بيصحوا يلاقوا نفسهم قادرون باختلاف، وهي محنة صعبة لأهلنا في غزة».

وتابعت: «فجأة حياتهم وأقدارهم بتتغير في ثواني، رغم أن عمرهم ما كانوا عاملين حساب لده، ونتشرف اليوم بتواجد أهلنا من غزة بالحفل، داخل القاعة، ونقول لهم: مصر دوما تفتح ذراعيها لكل أهلنا العرب، وكل الناس ليستشعروا الأمان، وتم شفاء أهلنا من غزة في مصر بخير ونقدم لهم التحية».

فيما قالت الطفلة رقية: «دلوقتي هنشوف فيديو عن غزة، وبنقولهم من قلوبنا بنحبكم وبندعي لكم وربنا معاكم».