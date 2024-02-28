بعد 4 سنوات من إطلاقه.. 14 وظيفة مهمة لصندوق قادرون باختلاف

منذ وقت طويل واجهت فئة ذوي الهمم تحديات جمة، فرضت عليهم العديد من القيود، حرمتهم لفترة من مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، لكن في السنوات الماضية وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى هذه الفئة جاهدة لكتابة فصل جديد يزخر بالأمل والإنجاز.. فما تفاصيل صندوق قادرون باختلاف الذي يدعم توفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف جوانب حياة لذوي الهمم؟

معلومات عن صندوق قادرون باختلاف

إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» عام 2020، كان بمثابة نقطة تحول هامة، في مسار دعم ذوي الهمم داخل مصر، وجرى إطلاقه وفقًا لأسس راسخة من التعاون بين الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إيمانا من القيادة المصرية بأهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق التغيير المطلوب واندماج ذوي الهمم في المجتمع.

يهدف الصندوق إلى توفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف جوانب حياة ذوي الإعاقة، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة من خروجه إلى النور قبل 4 سنوات، كما يعكس إنشاء الصندوق حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضمان حقوق ذوي الهمم، باعتبارهم شركاء أساسيين في الوطن ويستحقون التكريم والدعم.

كيفية تمويل صندوق قادرون باختلاف

صندوق قادرون باختلاف يعتمد على مساهمات الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهدفه الأساسي توفير احتياجات ذوي الهمم، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية، لكنه يسعى لتوفير حياة كريمة لذوي الهمم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات.

ما مهام صندوق قادرون باختلاف؟

1. التعليم

يدعم الصندوق توفير منح دراسية مختلفة، سواء في المدارس والمعاهد أوالجامعات داخل وخارج مصر.

2. الصحة

المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية التي يحتاجها ذوي الهمم، أو التدخلات الجراحية للأشخاص غير المؤمن عليهم، إضافة إلى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية المخصصة لذوي الهمم.

3. الإتاحة

يعمل الصندوق أيضًا على تحسين المرافق العامة لتصبح متاحة لأكبر فئة، إلى جانب المساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الهمم على مستوى الجمهورية.

4. الشمول المالي

يدعم صندوق قادرون باختلاف الشمول المالي للأشخاص غير القادرين من ذوي الهمم، إضافة إلى المشاركة في تدريبهم وتشغليهم، من أجل توفير حياة كريمة لهم.

5. البحوث والدراسات

يعمل الصندوق على دمج ذوي المهمم مع المجتمع، وإجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات، والمبادرات التعليمية والتدريبية.

6. التعاون

الصندوق يعمل على التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات، إلى جانب التواصل المباشر مع الجهات المعنية كافة، لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الهمم.

7. التأهيل

المساهمة في تمويل برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، من خلال توفير برامج التدريب المهني لهم.

8. المؤسسات

إنشاء مؤسسات لرعاية وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي.

9. المشاريع

تشجيع ودعم تمويل مشاريعهم المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

10. الأنشطة

كما يهدف قادرون باختلاف إلى المشاركة في توسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

11. المتفوقون والموهوبون

يسهم الصندوق في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الهمم.

12. الوعي المجتمعي

يسعى صندوق قادرون باختلاف إلى زيادة الوعي المجتمعي، من خلال تنفيذ برامج وندوات ومؤتمرات مختلفة في شتى المجالات.

13. فرص العمل

يتعاون صندوق قادرون باختلاف مع الهيئات المعنية لتوفير فرص عمل لذوي الهمم.

14. التقارير الطبية

المساهمة في تغطية جزء من تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.