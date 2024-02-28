أحمد حلمي ومنة شلبي في فيلم تسجيلي عن غزة باحتفالية قادرون باختلاف: الوجع واحد

شهدت احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة عرض فيلم تسجيلي بعنوان «غزة.. واجب علينا- Gaza.. it’s our duty» والذي شارك فيه الفنان أحمد حلمي والفنانة منة شلبي.

أكّد الفيلم التسجيلي تضامن مصر وموقفها مع أهالي غزة والقضية الفلسطينية، وكم المساعدات المقدمة لها: «احنا مش بعاد عن بعض، احنا شايفين وحاسين ببعض، الوجع واحد والقهرة واحدة، من عشرات السنين هنا كان فيه أحلام، وكان فيه أماني وكان فيه خيال».

وجاء في الفيلم التسجيلي: «ساعات أبسط أمنية لنا إنك ترجع زي ما كنت، ترجع لك أرضك، أو يمكن أبسط تقف على رجلك أو حتى تتنفس، ولكن الحياة لن تقف بل ستستمر طول ما إيدينا في إيدين بعض، مش بالكلام لكن بالأفعال اللي بتخلينا إيد واحدة وقادرون على مواجهة أي ظرف ونتخطى جميع الأوقات الصعبة».