«التعليم» تعلن تفاصيل وشروط مسابقة المخترع الصغير.. جوائز مالية وميداليات ذهبية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بشأن إطلاق مسابقة المخترع الصغير، وذلك في إطار تعاون الوزارة مع وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي الثقافة الطفل، وحرصا على مشاركة المراكز الاستكشافية التعليمية من خلال مشاركة الطفل بابتكار علمي، ولتشجيع ودعم الابتكار والإبداع لدى الأطفال وتعزيز المهارات العلمية والتقنية.

مسابقة المخترع الصغير

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، موضوع المسابقة مشاركة الطفل بابتكار علمي في أحد المجالات العلمية كالمجال «الطبي - الهندسي - البيئي- التكنولوجي » وفقا للشروط خاصة التالية:

- يشترك الأطفال من سن 7: 18 سنة.

- المرحلة الأولى من 7: 12.

- المرحلة الثانية من 13: 18.

شروط مسابقة المخترع الصغير

- يقدم المتسابق بحث عن مشروع الاختراع يتناول فيه فكرة الاختراع.

- أهمية الاختراع وكيفية الاستفادة منة في الحياة الواقعية.

- وصف المشروع وتقارير الأبحاث يكتب في نهاية البحث «السيرة الذاتية - العوامل التي أدت الى اهتمامه بالاختراع - من شجعه على ذلك سواء كان المدرسة - الأسرة - جهات علمية وماذا يتمنى للبحث العلمي في مصر؟ وما المشكلات التي واجهته في التعامل مع الجهات المختلفة المهتمة بالبحث العلمي.

- يرسل البحث النظري فقط.

- تتميز الأعمال الفنية بالإبداع وبراعة التنفيذ والإخراج.

- يحق للمتسابق المشاركة بعمل أو أكثر.

- يفضل كتابة العمل على الكومبيوتر.

- من الممكن أن يكون العمل بمشاركة جماعية.

- يكتب على العمل اسم المسابقة مسابقة «المخترع الصغير» للعام 2023 - 2024 واسم المشارك فيه وعنوان العمل.

- يحضر المتسابق الاختراع يوم التحكيم الذي يتم تحديده من قبل لجنة التحكيم إذا أمكن.

- في حالة عدم استكمال البيانات أو الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل.

- تحجب الجائزة بعد شهر من إعلان الفائزين بالمسابقة.

- آخر موعد لتلقي الأعمال الثلاثاء 30 إبريل.

- التحكيم: يتم تشكيل لجنة من أساتذة متخصصين من خارج المركز وداخله.

- الجوائز: جوائز مالية وميداليات ذهبية وفضية وشهادات تقدير للفائزين.