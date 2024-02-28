تحذيرات من سقوط مزيد من الشهداء بسبب المجاعة في غزة.. تهدد حياة 16% من الرضّع

منذ بداية العام والجوع يأكل سكان غزة وسط قصف فوق رؤوسهم متواصل من تاريخ السابع من أكتوبر، ومع طول مدة الحرب ومنع دخول المساعدات الإنسانية من جانب الاحتلال، أصبحنا على شفا «مجاعة غزة» الكبرى، إذ كشف المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي لـ الأمم المتحدة، ستيف تارافيلا، في تصريحات سابقة أن استمرار التوقعات الحالية سيصل بنا إلى المجاعة الحتمية بنهاية فبراير الجاري لهذا انتفضت مؤسسات أممية وجمعيات لحقوق الإنسان منذ الأمس للمطالبة بحق المدنيين في الغزة بالطعام خوفًا من سقوط ضحايا الجوع واحدًا تلو الآخر.

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة غزة

قال راميش راجاسينجهام مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية، أما مجلس الأمن الدولي إنَّ نحو 576 ألف شخص في قطاع غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة التي تؤدي إلى الموت، في ظل صعوبة وصول مساعدات واستمرار القتال فإنَّ واحدًا من بين كل 6 أطفال تحت سن الثانية في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال، مؤكدًا أن جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على مساعدات غذائية غير كافية لبقائهم على قيد الحياة.

أوكسفام تحذر من المجاعة في غزة: يأكلون العلف ويشربون من المراحيض

فيما أشارت «أوكسفام» المنظمة الخيرية الإغاثية إلى أنَّ سكان غزة يشهدون مأساة حقيقية، فهم يشربون مياه المراحيض ويأكلون النباتات البرية، ويخبزون علف الحيوانات لتناول الطعام، وفقًا لبيان للمنظمة عبر موقع «إكس».

الهلال الأحمر الفلسطيني المجاعة تهدد حياة 16% من الرضع بغزة

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني عن أنَّ 16% من الرضع - أقل من عامين- في غزة يعانون من سوء تغذية حاد، جراء نقص الطعام في غزة، مشيرًا إلى انعدام مستلزمات الحياة الأساسية والمواد الغذائية في القطاع غزة، وانتشار كبير للأوبئة والأمراض في القطاع، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.

حذرت منظمة اليونيسيف، التابعة للأمم المتحدة أنَّ القطاع يشهد ارتفاعًا حادًا في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة، ما يشكل تهديدات خطيرة لصحتهم، محذرة من عواقب عدم توافر أطعمة أو مستلزمات طبية لذلك، محذرين من حدوث حالات وفاة كبيرة مفاجئة جراء الجوع في غزة، وفقًا لتحليل جديد شامل أصدرته مجموعة التغذية العالمية.