مسئول أممي: حدوث مجاعة على نطاق واسع أمر شبه حتمي في غزة

قال راميش راجاسينجهام مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في قطاع غزة يمثلون ربع السكان أصبحوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة، موضحًا خلال إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، أن حدوث مجاعة على نطاق واسع أمر شبه حتمي ما لم يتم اتخاذ إجراء.

واحدا من بين 6 أطفال تحت سن الثانية يعاني من سوء التغذية

وبحسب «سكاي نيوز» فان المسئول الأممي كشف عن آخر تطورات وصول المساعدات، مشيرًا أنه لن يتسنى تحقيق أي شيء يذكر في ظل استمرار الأعمال القتالية وفي ظل احتمال انتشارها إلى المناطق المكتظة بالناس في جنوب غزة، مجددًا دعوته لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن واحدا من بين كل 6 أطفال تحت سن الثانية في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال، مؤكدًا أن جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون تقريبا على مساعدات غذائية غير كافية على الإطلاق للبقاء على قيد الحياة.

وكشف المسئول أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تواجه عقبات هائلة لمجرد إيصال الحد الأدنى من الإمدادات إلى غزة لافتًا إلى أن هذه العقبات تشمل إغلاق المعابر والقيود على التنقل والاتصالات وإجراءات التدقيق المرهقة والاضطرابات والطرق التي لحقت بها أضرار والذخائر التي لم تنفجر.