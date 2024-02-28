«مياه القناة» تناشد المواطنين الإبلاغ عن سارقي أغطية بالوعات الصرف الصحي

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن فرق العمل على مستوى القطاعات والمناطق بمحافظات القناة وهي: «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، مستمرة في صيانة وتركيب أغطية بالوعات مطابق الصرف الصحي.

وأضاف أن حملات الصيانة لمياه القناة تستهدف منع إلقاء القمامة بها، ومواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات، التي تعد إهدارًا للمال العام، وتشكل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين وتعرضها للخطر، ضمن استعدادات شهر رمضان المبارك.

تطهير خطوط وشبكات الصرف

وأعلن تكثيف أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحي مع تركيب مطابق بالوعات جديدة لمنع إلقاء المخالفات بها، وحفاظا على أروح المواطنين.

ولفت إلى أن الأعمال تتضمن محافظات إقليم القناة وتشمل «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التي تجريها الشركة، للقضاء على المناطق الساخنة حتى تستوعب أي زيادة، للمياه خلال الفترات المقبلة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وناشد المواطنين في محافظات إقليم القناة، السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد، بالإبلاغ فورًا في حال رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي، والاتصال بخط الطوارئ الخاص بالشركة، مؤكدا أن الشركة تقوم على الفور بتركيب غطاء خرساني محكم بديل في حالة سرقة أي أغطية لبالوعات الصرف الصحي، بهدف حفظ أرواح المواطنين والحد من سرقتها.