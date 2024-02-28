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دراما المتحدة

«المستقلين الجدد»: احتفالية «قادرون باختلاف» ترفع شعار حق المواطنة لكل المصريين

كتب:

محمد أباظة
12:00 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
حفل ذوى الهمم

حفل ذوى الهمم

أكد هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل «قادرون باختلاف»، يؤكد اهتمام ورعاية الدولة لذوي الهمم، موضحا خلال بيان صحفي أن حضور الرئيس تتويج لتوجيهاته الدائمة برعاية ودمج ذوي الهمم في المجتمع. 

وأضاف عناني أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي حريصه على رعاية ذوي الهمم، إذ جرى إنشاء صندوق قادرون باختلاف، وتشريع قانون منظم. 

وقال حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، إن الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان والتي جرى إطلاقها في 2021 تولي اهتماما غير مسبوق ليس فقط للحفاظ على حقوق ذوي الهمم، ولكنه وضع سبل علميه لتاهيلهم صحيا وتعليميا ومجتمعيا لدمجهم في المجتمع.

رفع شعار حق المواطنة لكل المصريين

ويؤكد الحزب أن إقامة مثل هذا الحفل بصورة سنوية، وحرص الرئيس على حضوره هو تأكيد جديد بأن الجمهورية الجديدة، ترفع شعار حق المواطنة لكل المصريين. 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.