جامعة حلوان: دمج الطلاب ذوي الهمم بزملائهم للمرة الأولى بأسبوع شباب الجامعات

أوضح الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية، أن الأسبوع الأول من شباب الجامعات الـ13 هو أول أسبوع للجامعات يدمج ذوي الاحتياجات الخاصة جنبًا الى جنب مع باقي الطلاب، مشيرًا الى أنه يتضمن 7 أنشطة فى المجالات الفنية والرياضية والثقافية، وفي مجال العلوم.

مخاطبة الجامعةلالسماح بمشاركة طالب في كل مسابقة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز» أنه تم مخاطبة الجامعة للسماح بمشاركة طالب فى كل مسابقة وذلك كبداية، مشيرًَا الى أن مهرجان الشعلة أنطلق منذ نحو 10 أيام، حيث تضمن 12 جامعة ممن نظموا الأسبوع خلال الفترات الماضية.

مهرجان الشعلة

وتابع: «خلال المهرجان اصطحبنا فيها أحدي الطالبات من ذوى إحتياجات الخاصة اللى شاركونا فى مهرجان الشعلة واستلموا الشعلة مع ولادنا جنبًا الى جنب وانطلقوا بيها الى جامعة السويس وجامعة الزقازيق وجامعة أسيوط وجامعة المنيا».

واستكمل: «وفي نفس الوقت كان فيه مجموعة موازية راحوا على كليات جامعة حلوان بالكامل، حيث مر مهرجان الشعلة بداية من كلية الطب ثم الى كليات الفنون».