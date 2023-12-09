كيفية دمج ذوي الهمم بالمجتمع.. ندوة بلجنة حماية الطفل في الإسكندرية

نظم حي المنتزه أول بالإسكندرية، اليوم السبت، ندوة عن كيفية التعامل مع ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

وأشرف على الندوة اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول، وتنفيذ رئيس وحدة الحماية الدكتورة إيناس أحمد.

وناقشت الندوة أهم الوسائل والطرق التي تساعد ذوي الهمم والقدرات الخاصة من الاندماج بالمجتمع وتوفير سبل التعليم لهم بمختلف المراحل التعليمية.

وأكد اللواء سحلول أن الندوة تضمنت الاستشارات النفسية والتربوية للأطفال المشاركين، والتي سيتم استمرارها شهريا من خلال اللجنة.

كما تضمنت الندوة الحث على مشاركة جميع الأطراف المعنية سواء حكومية أو غير حكومية على التدابير المحفزة والمبتكرة الرامية إلى زيادة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الفرص التعليمية بالمدارس والجامعات والمؤسسات المماثلة.

وشارك في الندوة الدكتور حسام الدين سامي محمد، طبيب الصحة النفسية ورئيس مجلس إدارة مركز زين لذوي القدارت الخاصة.