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دراما المتحدة

شاب من ذوي الهمم عن حسام حسن: أسطورة مصر ويعلم قيمة المنتخب الوطني

كتب:

حسن سمير
12:33 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
عبد الرحمن مصطفى كامل

عبد الرحمن مصطفى كامل

أشاد الشاب عبد الرحمن مصطفى كامل 23 عامًا، متحدي الإعاقة الذهنية والحاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، بحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرا إلى أنه أسطورة في تاريخ الكرة المصرية ولديه روح وحماس ويعلم قيمة المنتخب الوطني جيدا وسيقوده إلى الفوز ببطولة أمم أفريقيا وسينافس على كأس العالم.

عبد الرحمن: منتظر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وأضاف عبد الرحمن خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، التي تبثها قناة «إكسترا نيوز» أنه منتظر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر التي ستقام في السعودية يوم 8 مارس المقبل، متمنيا أن يجلب فريق الزمالك صفقات جديدة لإعادة هيكلة الفريق مرة أخرى.

 

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بقلم حسن سمير