أول تعليق من رنا رئيس بعد ارتباكها أمام السيسي في «قادرون باختلاف»: أنا إنسانة

عبرت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها الشديدة بمشاركتها في احتفالية قادرون باختلاف، في نسختها الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت إحدى بنات مصر من ذوي الهمم، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مضيفة أن «مشاركتي شرف كبير لي الوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وعن سبب توترها وبكائها أمام الرئيس، قالت رئيس: «شعرت بتوتر شديد، وفي النهاية أنا بشر وإنسانة ووقفت أمام الرئيس السيسي، فشعرت برهبة شديدة».

رنا رنا رئيس تتحدث لـ السيسي

وتوجهت رنا رئيس خلال الاحتفالية بالتحية للرئيس السيسي والحضور، قائلة: «أنا فنانة مصرية وافتخر، ومبسوطة بتواجدي معكم في حدث مهم مثل هذا ومصر كلها تنتظره».

وشعرت الفنانة بالتوتر أثناء وقوفها أمام الرئيس السيسي، قائلة: «أنا آسفة يا سيادة الريس أنا توترت، أنا متأسفة».

وطلب الرئيس منها الهدوء، قائلًا: «لا متتوتريش ولا حاجة، ليه تتوتري، لا يا بابا»، وردت الفنانة على كلام الرئيس بقولها: «حضرتك لك هيبة، أنا متأسفة».