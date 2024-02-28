رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أول تعليق من رنا رئيس بعد ارتباكها أمام السيسي في «قادرون باختلاف»: أنا إنسانة

كتب:

ضحى محمد
12:14 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
رنا رئيس في احتفالية قادرون باختلاف

رنا رئيس في احتفالية قادرون باختلاف

عبرت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها الشديدة بمشاركتها في احتفالية قادرون باختلاف، في نسختها الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت إحدى بنات مصر من ذوي الهمم، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مضيفة أن «مشاركتي شرف كبير لي الوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وعن سبب توترها وبكائها أمام الرئيس، قالت رئيس: «شعرت بتوتر شديد، وفي النهاية أنا بشر وإنسانة ووقفت أمام الرئيس السيسي، فشعرت برهبة شديدة».

رنا رنا رئيس تتحدث لـ السيسي

وتوجهت رنا رئيس خلال الاحتفالية بالتحية للرئيس السيسي والحضور، قائلة: «أنا فنانة مصرية وافتخر، ومبسوطة بتواجدي معكم في حدث مهم مثل هذا ومصر كلها تنتظره».

وشعرت الفنانة بالتوتر أثناء وقوفها أمام الرئيس السيسي، قائلة: «أنا آسفة يا سيادة الريس أنا توترت، أنا متأسفة».

وطلب الرئيس منها الهدوء، قائلًا: «لا متتوتريش ولا حاجة، ليه تتوتري، لا يا بابا»، وردت الفنانة على كلام الرئيس بقولها: «حضرتك لك هيبة، أنا متأسفة».

 

اقرأ المزيد:

حقيقة نقل الفنانة رنا رئيس إلى المستشفى.. مصدر يكشف التفاصيل

رنا رئيس تبكي في «قادرون باختلاف».. والسيسي يمازح طفلة من ذوي الهمم: ساعدي الفنانة

بكاء ورسالة.. كيف تحول ارتباك رنا رئيس في «قادرون باختلاف» إلى لفتة طيبة؟

رنا رئيس أمام السيسي: فخورة بمشاركتي في احتفالية «قادرون باختلاف»
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.