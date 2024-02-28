من هي صفاء طه بطلة ذوي الهمم؟.. ظهرت أمام السيسي في «قادرون باختلاف»

بعزيمة وملامح يكسوها القوة، ظهرت صفاء طه عبد اللطيف، من ذوي الهمم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، تشكره على ما قدمه لهم من خدمات، إذ وُلدت باعوجاج في العمود الفقري وتيبس في المفاصل وضمور العضلات، وعلى الرغم من كونها من ذي الاحتياجات الحركية إلا أنها ذات قدرات ومهارات فائقة.

«صفاء» بطلة تحدت إعاقتها الحركية

وبكلمات الامتنان تقدمت للرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر، وعبر أنه يحب اسمها كثيرًا، لتعبر: «أنا بقول لحضرتك شكرًا يا سيادة الرئيس، لأن حضرتك اهتميت بينا»، لتظهر الاحتفالية قصة صفاء طه، طالبة كلية الإعلام جامعة القاهرة، على كرسي متحرك، ولكنها لم تعجز يومًا وبدت أنها ذات قدرات ومهارات متعددة.

«حلمي أدخل في كل المجالات وأنشر رسوماتي وصوتي والناس كلها تعرف موهبتي، وأحقق رقمًا قياسيًا في الإنجازات».. كلمات قالتها «صفاء» من قبل، خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ أنها منذ الأول الأول لمولدها بدأت استخدام فمها وأصابع قدميها في اللعب والرسم ولم تستسلم، كما كانت تقدم برنامج بث مباشر اسمه «صوت بطل» تستضيف شخص من ذوي الهمم لعرض مشاكله مع العديد من الأطباء.

معلومات عن بطلة حفل قادرون باختلاف

الكثير من الانجازات قامت بها صفاء، ونستعرض معلومات عنها، بحسب حديثها لـ«الوطن»:

- تقدم صفاء برنامجا اجتماعيا ونفسيا على القناة الخاصة بها على اليوتيوب يُسمى «حكايتنا في سهرتنا».

- حصلت على المركز الأول مجال الإذاعة في مسابقة «أنا مصري» التابع لوزارة التربية والتعليم والثقافة بفيلم وثائقي عن «وادي الملوك».

- حصلت صفاء طه على المركز الثالث في مسابقة الإعلامي الصغير بمجموعة حلقات عن التنمر.

- حصلت الفتاة العشرينية في الرسم على المركز الأول في مسابقة «لمحات من الهند» عام 2019 على مستوى ذوي الهمم.

- وحصلت على المركز الأول في الملتقى الثاني للفنان الصغير التابع للمركز القومي لثقافة الطفل.

- حصلت صفاء طه على المركز الأول في الفنون التشكيلية في مسابقة جامعة القاهرة لذوي الهمم».

- شاركت في كتابة كُتيب من سلسلة طفل إلى طفل عن إنجازاتها.

- كتبت الكثير من القصص القصيرة، وحصلت على المركز الرابع في مسابقة سهير القلماوي في القصة القصيرة.

- فازت بالمركز الثاني في التمثيل والقصة القصيرة في فعاليات المسابقة الفنية لطلبة جامعة القاهرة.

- تلعب لعبة البوتشا المخصصة للمصابين بالشلل الدماغي.

- حصلت على المركز الثاني في بطولة دولية للمنتخب عن لعبة البوتشيا لذوي الهمم ومشاركة مصر دوليًا في اللعبة.