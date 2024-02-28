استطلاع رأي: الأمريكان غاضبون من سياسة بايدن تجاه حرب غزة.. منحوا التفوق لترامب

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن هناك طاقة غضب تسيطر على الشباب الأمريكيين على خلفية الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، وذلك بسبب الحرب في غزة، وفقا لما جاء في استطلاع رأي ومقابلات أجريت على عدد من الطلاب في جامعة ميشيجان، والذين أظهروا ردود فعل عنيفة تجاه دعم الرئيس بايدن القوي لإسرائيل وحملتها العسكرية في غزة.

تفاصيل استطلاع الرأي لنيويورك تايمز

وأشارت المقابلات التي أجريت مع أكثر من 20 طالبًا في جميع أنحاء ولاية ميشيجان إلى وجود مشاعر حول عدم الرضا ليس فقط تجاه الرئيس الحالي، ولكن أيضًا مع احتمال الاضطرار مرة أخرى إلى الاختيار بين مرشحين «بايدن والرئيس السابق دونالد جيه ترامب».

وبالنسبة لبعض الشباب في ميشيجان وأماكن أخرى، فإن تحالف بايدن مع دولة الاحتلال الإسرائيلي قد شكل مصدر قلق جديد، معربا الناخبون تحت سن الثلاثين بأغلبية ساحقة عن معارضتهم للصراع في استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية سيينا في ديسمبر، قائلين إن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لمنع سقوط ضحايا من المدنيين في غزة وأن الحملة العسكرية يجب أن تتوقف.

وقد عكست استطلاعات الرأي منذ أشهر مشاعر مماثلة، فالناخبون الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، والذين دعموا بايدن في عام 2020، غير متحمسين لمباراة العودة بينه وبين «ترامب»، الأخير الذي يحظى بتفضيل كبير في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

قوة معارضة الشباب في حسابات بايدن

ووصف العديد من طلاب الجامعات في ميشيجان، بغض النظر عن موقفهم من قضية السياسة الخارجية، الصراع بأنه لا مفر منه تقريبًا، وأصبحت الاحتجاجات في الحرم الجامعي أمرًا شائعًا، وهيمنت تغطية الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، لا يزال من المتوقع أن يفوز بايدن بسهولة في الانتخابات التمهيدية، لكن قوة معارضته ستتم مراقبتها عن كثب كإشارة إلى دعمه قبل شهر نوفمبر، خاضة وأن العديد من قادة الديمقراطيين الجامعيين في ميشيجان قالوا إنهم يشعرون بالقلق من أن الشباب ببساطة غير متحمسين لعام 2024.

وبعض الشباب أشاروا في المقابلات إلى أنهم لم يكونوا على علم بإنجازات الرئيس في القضايا التي تهمهم، وهو جزء من تحدي الرسائل الذي سعت الحملة إلى معالجته من خلال توسيع وجودها الرقمي، ولذلك أصدر بايدن أول منشور له على TikTok هذا الشهر.