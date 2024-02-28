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«الداخلية» تنظم ندوة عن توظيف الذكاء الصناعي في العمل الأمني

كتب:

محمد بركات
12:55 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ندوة عن «توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني»، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول.

عرض فيلم تسجيل عن ندوة توظيف الذكاء الاصطناعي

وألقى اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، كلمة الترحيب بالضيوف من الجامعات المصرية، وكذلك بالمشاركين في الندوة، كما تم عرض فيلم تسجيل عن ندوة توظيف الذكاء الاصطناعي.

وشملت الندوة عرض التوصيات عن طريق اللواء أشرف العناني، مدير مركز بحوث الشرطة، كما تتضمن الجلسة الحديث عن التكنولوجيا الأمنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل.

وتضمنت الجلسة الثانية الحديث عن سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني، وقال العقيد دكتور كريم محروس إن تطور الذكاء الصناعي يفرض على الأجهزة الأمنية سرعة التطور لمواكبة الجرائم المستحدثة، مشيرا إلى زيادة حجم البيانات عالميا.

عدد سكان مصر في 2040

وأوضح أن الزيادة السكانية في مصر ستصل في 2040 إلى 140 مليون نسمة وهو ما أدى إلى ضرورة إنشاء المدن الذكية؛ ومنها العاصمة الإدارية التي تستوعب 40 مليون نسمة بحلول 2050.

وتابع أنه لضرورة توظيف الذكاء الصناعي في العمل الأمني، جرى ذلك في المدن الجديدة والتي تشمل مراكز التحكم والسيطرة الأمنية بوزارة الداخلية الذي يتلقى البلاغات على رقم 112.

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