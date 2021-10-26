«الداخلية» تنظم ندوة دينية للمجندين بمناسبة المولد النبوي الشريف

نظم قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية، ندوة دينية تثقيفية للمجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن والإدارة العامة لشؤون المجندين، حاضر فيها الدكتور أسامة إسماعيل، كبير مفتشى الدعوة بوزارة الأوقاف، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

سماحة الدين الإسلامي ووسطيته

ودارت فعاليات الندوة حول التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ووسطيته، وضرورة التحلي بالفكر الواعي المستنير، المبني على الانتماء الحقيقي للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن، وتوفير الحماية لجميع المواطنين.

وفى نهاية الندوة، استمع الدكتور أسامة إسماعيل، إلى أسئلة عدد من المجندين وأجاب عليها، مشيرا إلى إن ما دار من مناقشات خلال الندوة يؤكد تمتعهم بقدر ملموس من الثقافة والمعرفة والوعي الديني.

وثمن «إسماعيل» الجهود التي يبذلها رجال الشرطة، في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.