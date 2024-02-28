متحدث ذوي الهمم بجامعة القاهرة: الجسمي لبى طلبنا بالحضور.. والفنان: مصر تؤمر
كتب:
حسن سمير
12:48 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
الطالب عمر محمد المتحدث الرسمي على مستوى لذوي الهمم
قال عمر محمد الطالب بكلية الحقوق والمتحدث الرسمي على مستوى ذوي الهمم على مستوى جامعة القاهرة: «طلبنا حضور الفنان الإماراتي حسين الجسمي لاحتفالية قادرون باختلاف اليوم اليوم، فق كان حاضرًا في النسخة الثانية والرابعة وهو سفير لقادرون باختلاف، وقدد لبى طلبنا»، ليردّ المطرب: «مصر تؤمر وأنا أقول حاضر».
وشرح الطالب «عمر» الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معنى كلمة وطن، قائلًا: «كلمة وطن يعني الاحتواء والسند والضهر، واحنا في فترة صعبة ومع بعض هنقدر، وهنعدي، وهنوصل بالبلد دي لبر الأمان».