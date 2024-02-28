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دراما المتحدة

متحدث ذوي الهمم بجامعة القاهرة: الجسمي لبى طلبنا بالحضور.. والفنان: مصر تؤمر

كتب:

حسن سمير
12:48 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
الطالب عمر محمد المتحدث الرسمي على مستوى لذوي الهمم

الطالب عمر محمد المتحدث الرسمي على مستوى لذوي الهمم

قال عمر محمد الطالب بكلية الحقوق والمتحدث الرسمي على مستوى ذوي الهمم على مستوى جامعة القاهرة: «طلبنا حضور الفنان الإماراتي حسين الجسمي لاحتفالية قادرون باختلاف اليوم اليوم، فق كان حاضرًا في النسخة الثانية والرابعة وهو سفير لقادرون باختلاف، وقدد لبى طلبنا»، ليردّ المطرب: «مصر تؤمر وأنا أقول حاضر».

وشرح الطالب «عمر» الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معنى كلمة وطن، قائلًا: «كلمة وطن يعني الاحتواء والسند والضهر، واحنا في فترة صعبة ومع بعض هنقدر، وهنعدي، وهنوصل بالبلد دي لبر الأمان».

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