متحدث ذوي الهمم بجامعة القاهرة: الجسمي لبى طلبنا بالحضور.. والفنان: مصر تؤمر

قال عمر محمد الطالب بكلية الحقوق والمتحدث الرسمي على مستوى ذوي الهمم على مستوى جامعة القاهرة: «طلبنا حضور الفنان الإماراتي حسين الجسمي لاحتفالية قادرون باختلاف اليوم اليوم، فق كان حاضرًا في النسخة الثانية والرابعة وهو سفير لقادرون باختلاف، وقدد لبى طلبنا»، ليردّ المطرب: «مصر تؤمر وأنا أقول حاضر».

وشرح الطالب «عمر» الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معنى كلمة وطن، قائلًا: «كلمة وطن يعني الاحتواء والسند والضهر، واحنا في فترة صعبة ومع بعض هنقدر، وهنعدي، وهنوصل بالبلد دي لبر الأمان».