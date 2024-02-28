حكاية طفلة هزمت التوحد.. «هند» تبهر الحضور في احتفالية «قادرون باختلاف»

حلم كبير راود الطفلة هند أنور البالغة من العمر 13 عاما، ابنة مركز إيتاي البارود التابع لمحافظة البحيرة، وهو لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والمشاركة في احتفالية «قادرون باختلاف»، ليتحقق حلمها بالوقوف والغناء أمام السيسي خلال النسخة الخامسة من «قادرون باختلاف»، لتبهر الجميع بصوتها خلال مشاركتها في أغنية بعنوان «هتروق».

هند هزمت التوحد وشاركت في «قادرون باختلاف»

الطفلة هند أنور ابنة محافظة البحيرة، لم تستسلم لإصابتها بمرض «التوحد»، إنما هزمته بتطوير نفسها في الإنشاد الديني والغناء، وفق حديثها لـ«الوطن»: «حبيت الإنشاد الديني وشاركت في عشرات الاحتفاليات لكن كان نفسي أشارك في قادرون باختلاف وهو ما تحقق، وبشكر السيسي والدولة على تلبية أحلامنا وتحقيقها».

سناء جلال، والدة الطفلة هند أنور، كانت السبب في أن تصل طفلتها إلى المشاركة في احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث حرصت على تنمية موهبة طفلتها منذ الصغر بعدما لاحظت نبوغها في الإنشاد الديني لتصبح أصغر منشدة دينية في مصر وتشارك في الكثير من الاحتفالات وفق حديث والدتها السابق لـ«الوطن»: «بنتي تمتلك وجها ملائكيا وصوتا مميزا ورائعا، واستطاعت خطف قلوب المصريين خلال أدائها أنشودة النبي محمد، ومدح الرسول، حتى لقبها الجميع بلؤلؤة الإنشاد الديني في مصر وحارب التوحد بالإنشاد».

حلم الطفلة هند أنور

لم تتخل الطفلة «هند»، عن موهبتها وتحقيق حلمها في المشاركة باحتفالية «قادرون باختلاف»، حتى أبهرت الجميع خلال أدائها أغنية «هتروق»، بصحبة عددا من الفنانين الشباب: «أنا صوتي حلو وبحب الكلام الديني والأنشودات، والابتهالات والأغاني الوطنية، وتدربت كثيرا على ذلك».

وشهدت اللحظات الأولى من احتفالية «قادرون باختلاف» عددا من الفقرات بدأت بالقرآن الكريم، إضافة إلى تحدث أطفال قادرون باختلاف، فضلًا عن عرض فيلم تسجيلي عن المصابين من أهالي غزة الذين جرى علاجهم في مصر وخاصة الذين فقدوا أجزاءا من أجسادهم والذين عبروا عن شكرهم لمصر والرئيس السيسي.

حضور احتفالية «قادرون باختلاف»

ويشهد احتفالية «قادرون باختلاف»، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعديد من كبار المسؤولين في الدولة وتقدم الاحتفالية الإعلامية هبة الأباصيري، فضلًا عن حضور الكثير من الفنانين، بجانب أهالي أطفال «قادرون باختلاف»، وبعض أهالي المصابين الفلسطينيين.