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دراما المتحدة

السيسي يرحب بأبطال مصر من متحدي الإعاقة في «قادرون باختلاف».. أصحاب 27 ميدالية

كتب:

نرمين عفيفي
12:22 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
الأبطال الرياضيين من ذوي القدرات الخاصة

الأبطال الرياضيين من ذوي القدرات الخاصة

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحية إلى الأبطال الرياضيين من ذوي الهمم المشاركين في احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، والذين حققوا إنجازات في بطولة فرنسا «بيتشي 2023»، إذ حققت مصر 27 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب لذوي الهمم في فرنسا.

ورحب الرئيس السيسي بالأبطال من ذوي الهمم قائلًا: «مبروك، مبروك، مبروك وأهلًا وسهلًا».

 

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