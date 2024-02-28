السيسي يرحب بأبطال مصر من متحدي الإعاقة في «قادرون باختلاف».. أصحاب 27 ميدالية

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحية إلى الأبطال الرياضيين من ذوي الهمم المشاركين في احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، والذين حققوا إنجازات في بطولة فرنسا «بيتشي 2023»، إذ حققت مصر 27 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب لذوي الهمم في فرنسا.

ورحب الرئيس السيسي بالأبطال من ذوي الهمم قائلًا: «مبروك، مبروك، مبروك وأهلًا وسهلًا».