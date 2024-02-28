رئيس أكاديمية الشرطة: لا بد من قوانين منظمة لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي

قال اللواء هانى أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إنّ العالم يشهد تطورًا تكنولوجيًّا كبيرا، وقد يتسبب في أخطار جمّة على المجتمعات البشرية، ما يجعلنا دائما على أهبة الاستعداد.

وأضاف أبوالمكارم، خلال كلمته اليوم في الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة، تحت عنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني»: «يجب أن يكون هناك قوانين منظمة لاستخدام تلك التكنولوجيا، الدولة تبنت العديد من المبادرات وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء العديد من الكليات التي تهتم بدراسة الذكاء الاصطناعي».

وأكد أنّ وزارة الداخلية تعزز دور الدولة المصرية في مواكبة التطور، ولذلك نظمت الوزارة ندوة مهمة لإلقاء الضوء على مميزاته وأخطاره وطرق الوقاية من الذكاء الاصطناعي، مشددا على أنّ أكاديمية الشرطة أدت دورها لتنفيذ استراتيجية الوزارة في تنمية مهارات العنصر الشرطي، وتضطلع الأكاديمية بدراسة الذكاء الاصطناعي وعقد العديد من الندوات في ذلك المجال.