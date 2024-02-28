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دراما المتحدة

أول فيديو لإسقاط المساعدات من الطائرات المصرية في غزة

كتب:

محمد مجدي
12:45 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

استمرارًا لجهود الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، نفذت عدد من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية المصرية، بالتعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة المتضررة في شمال قطاع غزة.

وتضمنت المساعدات المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا، كميات كبيرة من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من آثار الأزمة الحادة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية في القطاع.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار فتح رفح البري، لدخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، والمساعي المصرية الجادة على كل الأصعدة من أجل ضمان استمرار تدفقها بصورة كافية ومستدامة والوصول إلى تسوية عادلة للأزمة الراهنة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.