الرئيس السيسي يشكر منظمات المجتمع المدني لدعمها ذوي الهمم: نموذج مشرف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لمنظمات المجتمع المدني، العاملة في مجال ذوي الهمم، والتي تتضافر جهودها مع جهود الحكومة في نموذج وطني متكامل ومشرف، من أجل تقديم الدعم لأبنائنا من ذوي الهمم.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية «قادرون بإختلاف» في نسختها الخامسة، الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن: «العالم اليوم يواجه تحديات جمة وأزمات صعبة تتطلب الوحدة والثبات، واختارنا طريق العمل والصبر والتضحية، ثقة منا في قدرات هذا الشعب العظيم، واستلهامًا لما نراه دائما في أبنائنا من ذوي الهمم من قدرة على تحمل الصعاب رغم كل المعوقات، وفي هذا الإطار فقد وجهت الحكومة باستمرار برامجها والعمل على دعم ذوي الهمم».