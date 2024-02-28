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دراما المتحدة

«القومي للمرأة» يثمن فتح مستشفيات الشرطة للكشف على السيدات بالمجان

كتب:

حبيبة فرج
01:53 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
الدكتورة مايا مرسي

الدكتورة مايا مرسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان لتوجيهه بفتح مستشفيات الشرطة بنطاق الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على السيدات وصرف العلاج اللازم بالمجان، وذلك خلال أيام الجمعة من شهر مارس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، اليوم الأربعاء، عن سعادتها بجهود الوزارة الحثيثة في دعم ومساندة المرأة المصرية مؤكدة أن وزارة الداخلية دائما تقدم هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية حرصا منها لوصول الخدمات للسيدات.

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